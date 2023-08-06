Секрет смачного томатного соку на зиму: рецепт для новачків
6 серпня 2023, 22:17Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Якраз підходить пора приготування смачного та поживного томатного соку. Спробуйте цей рецепт і ви захочете його не раз повторити.
Секрет смачного томатного соку полягає в невеликому додаванні селери. Саме цей інгредієнт надає освіжаючий і трохи пікантний смак. Цей сік варто готувати у самий пік сезону, адже для нього підійдуть навіть перестиглі плоди.
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Рецепт томатного соку
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Як же смачно / Фото unsplashІнгредієнти:
– 2 кілограми стиглих помідорів;
– 2 – 3 стебла селери;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 чайні ложки солі.
Приготування:
- Помідори помийте, наріжте шматочками і покладіть в каструлю з товстим дном.
- До помідорів додайте нарізану селеру.
- Доведіть до кипіння, зніміть з вогню.
- Помідори перетріть через сито, викиньте насіння і залишки шкірки.
- Знову закип'ятіть сік та посоліть до смаку.
- Розлийте гарячий томатний сік у пляшки або банки, що закручуються. Вони обов'язково мають бути чисті та простерилізовані.
- Готові пляшки або банки накрийте ковдрою і залиште остигати.