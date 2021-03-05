Як приготувати томатний суп: рецепт від Джеймі Олівера

До вашої уваги смачний і оригінальний томатний суп за рецептом Джеймі Олівера, який сподобається всій родині. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.

Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом томатного супу з додаванням бульйону, базиліку, селери та часнику.

Традиційно суп готують зі свіжих або консервованих томатів, який популярний у США. Страву подають холодною та гарячою зі сметаною, спеціями, з сендвічем з сиром на грилі, тостами, хлібними сухариками.

Читайте також Піца з ковбасою: рецепт від Джеймі Олівера

Рецепт томатного супу

Для приготування супу помийте, почистіть моркву, натріть на тертці. Селеру помийте, наріжте кубиками. Почистіть часник, цибулю, наріжте скибочками. Викладіть на розігріту пательню з оливковою олією селеру, цибулю, часник, моркву, обсмажте протягом 10-15 хвилин. У каструлі з окропом 1,5 літра розчиніть кубики бульйону. Далі – додайте бульйон на пательню з овочами, викладіть консервовані томати та цілі свіжі помиті томати, перемішайте, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 10 хвилин. Зніміть с вогню. Помийте листя базиліку, викладіть на пательню, додайте сіль, перець, перемішайте. За допомогою блендера подрібніть суп до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!

– 2 моркви;– 2 цибулі;– 2 стебла селери;– 2 зубчики часнику;– оливкова олія;– 2 кубики курячого чи овочевого бульйону;– 800 грамів томатів (2 банки консервованих);– 6 томатів;– 15 грамів базиліку;– сіль.