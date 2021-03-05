Як приготувати томатний суп: рецепт від Джеймі Олівера

До вашої уваги смачний і оригінальний томатний суп за рецептом Джеймі Олівера, який сподобається всій родині. Обов'язково спробуйте приготувати вдома.
Відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом томатного супу з додаванням бульйону, базиліку, селери та часнику.
Традиційно суп готують зі свіжих або консервованих томатів, який популярний у США. Страву подають холодною та гарячою зі сметаною, спеціями, з сендвічем з сиром на грилі, тостами, хлібними сухариками.
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Рецепт томатного супу
Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 2 цибулі;
– 2 стебла селери;
– 2 зубчики часнику;
– оливкова олія;
– 2 кубики курячого чи овочевого бульйону;
– 800 грамів томатів (2 банки консервованих);
– 6 томатів;
– 15 грамів базиліку;
– сіль.
- Для приготування супу помийте, почистіть моркву, натріть на тертці.
- Селеру помийте, наріжте кубиками.
- Почистіть часник, цибулю, наріжте скибочками.
- Викладіть на розігріту пательню з оливковою олією селеру, цибулю, часник, моркву, обсмажте протягом 10-15 хвилин.
- У каструлі з окропом 1,5 літра розчиніть кубики бульйону. Далі – додайте бульйон на пательню з овочами, викладіть консервовані томати та цілі свіжі помиті томати, перемішайте, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 10 хвилин. Зніміть с вогню.
- Помийте листя базиліку, викладіть на пательню, додайте сіль, перець, перемішайте. За допомогою блендера подрібніть суп до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною. Смачного!