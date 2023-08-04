Три десерти на літо без випічки – найсмачніші рецепти на кожні вихідні
4 серпня 2023, 12:09Читать новость на русском
Влітку завжди хочеться солоденького зі свіжими фруктами та легкою основою: кремоподібною чи з желе. Переважно це холодні сирники, желейні десерти, як пана кота чи "Бите скло".
24 канал дібрав три найпопулярніші рецепти десертів без випікання, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам не потрібно вмикати духовку, всю роботу зробить холодильник.
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Рецепт торта "Бите скло" з печивом
- Час: 3 години
- Порції: 6
– 2 пачки сметани;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка вершкового крекера;
– 5 різноколірних желе;
– 2 банани;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.
Торт з желе / Фото amandas cookin
- Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.
- Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.
- Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.
- Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.
Смачного!
Вершковий торт з малиною
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
– 400 грамів малини;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 мілілітрів вершків жирністю від 30 – 33%;
– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 столова ложка желатину.
Приготування:
- Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.
- Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
- Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
- Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.
- Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
- Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.
- Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.
- Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.
- Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.
- Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.
Смачного!
Рецепт фруктового чизкейка
- Час: 5 годин
- Порції: 6
– 300 грамів пісочного печива
– 150 грамів вершкового масла;
– 500 грамів крем-сиру;
– 250 грамів вершків від 20% жирності;
– 20 грамів желатину + 100 грамів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– ванільний ароматизатор;
– 500 грамів полуниці, персиків, лохини на вибір;
– 1 пакет полуничного желе.
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
- ️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.
- ️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.
- ️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.
- На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.
- Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.
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