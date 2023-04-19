Тепер тільки так і готуємо: рецепт шоколадного Наполеона з вишнею
19 квітня 2023, 11:56Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Торт Наполеон – улюблений десерт багатьох українців. А що якщо ми запропонуємо вам приготувати його за дещо іншим рецептом?
Ми звикли, що Наполеон – це тонкі світлі коржі із заварним кремом та хрумкою посипкою. Українська кондитерка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом торта Наполеон з шоколадними коржами, кремом та вишнями.
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А ще він особливий тим, що його можна приготувати без духовки, в "польових умовах".
Рецепт шоколадного торта Наполеон з вишнями
- Час: 24 години
- Порції: 8
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто. Холодне масло тремо на мілку тертку. Додаємо яйце, холодну воду, оцет, розпушувач, сіль, борошно і какао.
- Вимішуємо однорідне тісто. Відразу розділяємо його на 10 рівних частин. Це наші коржі. Ховаємо в холодильник під плівкою мінімум на 2 години, краще на ніч.
- Вишню заливаємо водою, додаємо цукор і проварюємо, загущуємо крохмалем (крохмаль розводимо тільки в холодній воді, води потрібно для однорідності, не багато).
- Дістаємо наше тісто по 1 частині і катаємо на трішки посипаній борошном поверхні. Розкачуємо по діаметру сковорідки, на якій будемо смажити. Якщо потрібно, то корж ділимо на 2 частини. Ідеально, щоб майбутні коржі трохи просвічувались. Проколюємо виделкою. Смажимо на сковорідці з двох сторін на середньому вогні. Коржі будуть пухиритись і надуватись. Смажимо до рум'яності з двох сторін.
- Збираємо торт відразу в формі. Коржі ламаємо на частини і збираю як пазл. Спершу кладемо ложку крему, щоб перший корж прилип і було зручно працювати. Далі збираю в формі частинки, стараючись, щоб вони були максимально щільно і водночас не були внахльост. Зверху крем і повторюємо. Не забуваємо про вишню.
- Залишаємо 2 – 3 коржі на присипку. Після того як зібрали до купи, ставимо торт в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Після цього подрібнюємо залишки коржів, дістаємо торт із форми і присипаємо.
Смачного!
Рекомендації по приготуванню:
- Вершки можна замінити на молоко, але, повірте, так смачніше;
- В крем можна додати 25 грамів улюбленого алкоголю.
- Тісто має постояти в холодильнику та дістаємо по 1 шт. Так воно краще катається;
- Стараємось розкатувати максимально тонко. Це дуже впливає на смак;
- Коржі можна змазувати гарячим кремом. Так вони швидше просочуються.
- Можете покласти свіжі ягоди, але тоді треба з’їсти торт максимально швидко, адже строк придатності значно скорочується.