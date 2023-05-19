Смак дитинства – готуємо торт Спартак

Який ваш улюблений торт з дитинства? Мабуть, серед цього списку точно знайдеться місце для Спартака. Приготувати його не складно, хоч і доволі довго.

Торт Спартак – це один з популярних варіантів домашньої випічки. Тонкі шоколадні коржі перемащені кремом, що може бути смачнішим?

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Цю домашню випічку часто готують на свята, весілля, уродини. Вона добре знайома нам з дитинства, адже серед великого вибору популярних мусових десертів, ми завжди повертаємося до доброї "старої" класики.

Рецепт торта Спартак

Час: 4 години

4 години Порції: 8

Інгредієнти для тіста:

– яйце;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 75 грамів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 чайні ложки соди;

– 400 грамів борошна;

– 30 грамів какао;

– щіпка солі.

Приготування:

Яйце розмішуємо з цукром, додаємо молоко та мед і ставимо на водяну баню. Розмішуємо все до повного розчинення всіх інгредієнтів.

Вмішуємо соду і забираємо з вогню.

Додаємо борошно, щіпку солі, та какао і замішуємо тісто (якщо потрібно борошно, додавайте).

Ділимо на 8 – 9 рівних частин, може більше у вас вийде і розкатуємо ще тепле тісто, так буде простіше.

Випікаємо при 180 градусах 5 – 7 – 10 хвилин залежно від розмірів та товщини вашого коржа.

Після випікання відразу вирізайте потрібну вам форму, потім корж стане твердий і нічого не вийде.

Інгредієнти для крему:

– 2 жовтки;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– ванільний цукор;

– 450 грамів молока;

– 150 грамів масла вершкового.

Приготування:

Жовтки розмішуємо з 50 грамами цукру та борошном та ванільним цукром. Вливаємо гаряче молоко і дуже швидко перемішуємо.

Повертаємо все на вогонь і варимо до загустіння крему і заварення яєць, все має гарно прокипіти.

Перекладаємо масу у миску і в контакт накриваємо плівкою. Даємо вистигнути.

Масло вершкове м’яке збиваємо зі 100 грамами цукру і поступово по ложці додаємо охолоджений крем. Збиваємо до однорідної маси.

Перемащуємо тортик кремом і залишаємо в холодильнику. Прикрашайте на ваш смак.

Смачного!