Торт три шоколади – ідеальний десерт для початківців

20 квітня 2023, 11:07
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Існує багато оригінальних та яскравих тортів, але цей особливий. Він складається з трьох легких, мусових шарів, які лежать на пухкій основі.

Торт "Три шоколади" – доволі популярний десерт. Особливо його люблять ласуни, які й дня не можуть прожити без шматочка шоколаду. 

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Технологія приготування десерту просто, хоч і багатокомпонентна. Спробуйте і ви не зможете відірватися.

Рецепт торта "Три шоколади"

  • Час: 8 годин
  • Порції: 8 – 10

Приготування:

  • Яйця збиваємо з цукром, та вмішуємо борошно з какао, а вкінці – вмішуємо масло.
  • Випікаємо корж в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

Приготування:

  • Желатин заливаємо молоком та залишаємо набухнути.
  • Збиваємо холодні вершки до густоти.
  • Розтоплюємо кожен вид шоколаду, додаємо 200 грамів вершків та 1/3 маси желатину з молоком, його підігріваємо перед додаванням, щоб вона була ріденька.
  • На холодний корж виливаємо спочатку шар чорного шоколаду, залишаємо в холодильнику на деякий час.
  • Далі заливаємо шар молочного, а потім білого шоколаду. Залишаємо в холодильнику на деякий час.
  • Зверху поливаємо розтопленим шоколадом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак