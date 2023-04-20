Торт три шоколади – ідеальний десерт для початківців
20 квітня 2023, 11:07Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Існує багато оригінальних та яскравих тортів, але цей особливий. Він складається з трьох легких, мусових шарів, які лежать на пухкій основі.
Торт "Три шоколади" – доволі популярний десерт. Особливо його люблять ласуни, які й дня не можуть прожити без шматочка шоколаду.
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Технологія приготування десерту просто, хоч і багатокомпонентна. Спробуйте і ви не зможете відірватися.
Рецепт торта "Три шоколади"
- Час: 8 годин
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром, та вмішуємо борошно з какао, а вкінці – вмішуємо масло.
- Випікаємо корж в розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.
Приготування:
- Желатин заливаємо молоком та залишаємо набухнути.
- Збиваємо холодні вершки до густоти.
- Розтоплюємо кожен вид шоколаду, додаємо 200 грамів вершків та 1/3 маси желатину з молоком, його підігріваємо перед додаванням, щоб вона була ріденька.
- На холодний корж виливаємо спочатку шар чорного шоколаду, залишаємо в холодильнику на деякий час.
- Далі заливаємо шар молочного, а потім білого шоколаду. Залишаємо в холодильнику на деякий час.
- Зверху поливаємо розтопленим шоколадом.
Смачного!