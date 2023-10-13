Їмо солодке без докорів сумління: рецепт трюфелів від Клопотенка

13 жовтня 2023, 10:31
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Джерело:

Євген Клопотенко

Як часто ви їсте солодке? А як би хотілося – щодня. У нас є цікавий варіант домашніх солодощів, які не зіпсують старання та фігуру, адже вони без доданого цукру.

Трюфелі – популярні цукерки, які готують на основі шоколаду, але сьогодні ми пропонуємо спробувати інший варіант – з фініками. В них не треба додавати цукор, бо фініки самі по собі солодкі.

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Як зробити такі цукерки вдома власноруч? Достатньо придбати потрібні інгредієнти та чітко виконувати прості пункти згідно з рецептом. Нумо готувати разом!

Рецепт трюфелів без цукру

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 10 – 12 штук
Інгредієнти:
 – 500 грамів в'ялених фініків;
 – 3 столові ложки какао;
 – 30 грамів вершків.
Для обвалювання:
 – 2 столові ложки какао;
 – 100 грамів подрібнених фісташок;
 – 100 грамів подрібнених волоських горіхів.

Приготування:

  • З фініків дістаємо кісточки, додаємо до них 3 столові ложки какао та трішки вершків. Перебиваємо все в блендері до однорідної маси.
  • З фінікової маси сформуйте кульки вологими руками, обваляйте їх або в какао, або в фісташках, або в волоських горіхах, щоб були різні смаки. Викладіть їх на лист пергаменту.
  • Поставте цукерки в холодильник для стабілізації (можна на 1 годинку, а можна на ніч).

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак