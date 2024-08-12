Буде біла та без запаху: секрети приготування цвітної капусти

Цвітна капуста може стати справжнім кулінарним подарунком, якщо правильно її приготувати. Зазвичай відлякує її різкий запах, але і з цим можна впоратися.

Цвітна капуста є універсальним овочем, який можна подавати як основне блюдо, корисну закуску або крем-суп. Однак приготування цвітної капусти викликає деякі труднощі.

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Однією з головних проблем є неприємний запах, який з'являється під час приготування. Крім того, цвітна капуста має властивість змінювати колір, що позначається на її зовнішньому вигляді. Відтак, варто знати кілька перевірених методів, які дозволять уникати цих труднощів.

Дрібка цукру та чайна ложка харчової соди

Так ми нейтралізуємо кисле середовище у воді, тому капуста збереже свій колір.

Половина склянки молока

Ще один простий спосіб зберегти колір капусти.

Лимонний сік

Цей інгредієнт не лише позитивно вплине на колір, а й нейтралізує неприємний запах.

Лавровий лист або мускатний горіх

Ці інгредієнти надають страву свого аромату та перебивають запах цвітної капусти.

Обирайте будь-який спосіб та насолоджуйтеся цвітною капустою. Варити її варто до м'якості, стан готовності перевіряємо виделкою.