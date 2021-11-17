Печемо турецькі паляниці: перевірений рецепт Яни Станішевської
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Приготуйте вдома турецькі паляниці за рецептом української блогерки Яни Станішевської. Їх не відрізнити від оригінальних, а технологія заварного тіста надзвичайно проста, з нею справиться кожен.
Якщо ви хоч раз були в Туреччині, ви точно куштували ці напрочуд смачні паляниці з "кишенькою" всередині. Начиняють їх будь-чим: сиром, помідорами, курочкою, хумусом, улюбленою зеленню – і подають на сніданок чи як перекус.
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Ми навчимо вас готувати ці паляниці так, що вони не відрізнятимуться від оригінальних турецьких. А начинку обирайте на свій смак.
Рецепт турецьких паляниць
- Час: від 60 – 120 хвилин
- Порції: 8
– 350 грамів борошна;
– 200 мілілітрів окропу;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Розчиніть в окропі сіль.
- Влийте олію та додайте просіяне борошно.
- Замісіть еластичне тісто. Накрийте його шаром харчової плівки та залишіть на 20 хвилин "відпочити".
- Присипте тісто борошном і знову вимішайте.
- Розділіть тісто на 8 частин і кожну з них розкачайте колом (розмір звичайного блюдця).
- Обсмажте паляниці на сухій розігрітій сковорідці по 1 хвилині з кожного боку.
- Щоб паляниця вийшла пустою всередині, під час смаження її треба кілька разів перевернути.
Рецепт начинки для турецької паляниці
Паляниця з начинкою / Фото Яни Станішевської
– 300 грамів курячого філе або стегна без кістки;
– готовий маринад для курки з ананасом та спеціями карі;
– ваші улюблені овочі.
Приготування:
- Замаринуйте курочку та поставте в прохолодне місце на 2 години.
- Відправте промариноване м'ясо запікатися на 20 хвилин до духовки, розігрітої до 200 градусів.
- Готову курятину наріжте довільним чином.
- Обережно розріжте паляницю з одного боку. Вкладіть до "кишеньки" курочку, свої улюблені овочі, хумус або сир.
Смачного!
Оригінальний текст Яни Станішевської:
Как вы поняли, поездка в Стамбул нас ещё не отпускает, поэтому на ужин пита. Я долго не решалась печь саму лепешку, а очень зря. Это супер просто.
⠀
Для лепёшки: 350 гр муки, 200 мл кипятка, 1 ч.л соли и 2 ст.л подсолнечного масла. Тесто будет заварное.
В кипятке разводим соль и вливаем ее в просеянную муку +сразу добавляем масло и вымешиваем тесто. Накрываем плёнкой и даём отдохнуть 20 мин.
Затем присыпаем тесто мукой чуть, ещё раз вымешиваем, делим эту порцию на 8 частей и раскатываем размером с блюдце.
Обжариваем на сухой разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны и тут небольшой секрет. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем на другую сторону, затем ещё раз переворачиваем и на третий раз лепешка начнётся надуваться. Ждём секунд 20, она станет шариком почти, переворачиваем ещё раз и она сдуется. Готово.
⠀ Но лепешка это 50% только успеха, вторых 50% – это начинки. Для меня идеально - это курица или индюк предварительно замаринованный.
Мариную в Торчин Маринад с ананасом и специями кари. Я люблю сладкие ноты, а Витя все что напоминает индийскую кухню, поэтому нам зашёл маринад сразу.
Заливаем маринадом мясо и в холод на 2 часа (а можно и с вечера замариновать, только вкусней будет)
Мясо выкладываем в посудину для запекания вместе с маринадом и в духовку на 20 мин, при 200*С. Тоже готово. Погнали собирать питу. Разобщаем один бок лепёшки, как кармашек и туда начинаем закладывать начинку. Тут полёт фантазии, кто что любит. Можно и лук, и огурец, и томаты, и любая зелень и даже сыр. У нас же более лёгкий и летний вариант. Пита с папайя. Папайя хорошо подходит к нашей маринованной птице и отлично сочетается с зеленушкой. Приятного вам аппетита