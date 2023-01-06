Узвар буде дуже ароматним: готуємо святковий напій за рецептом Клопотенка
6 січня 2023, 19:08Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Узвар – головний напій зимових святкових столів. Існує безліч рецептів його приготування, але особливо смакують ті напої, які мають особливий аромат.
Узвар має безліч переваг, про які знає кожна господиня: користь, неповторний смак та легкість приготування. Його можна вдосконалювати улюбленими спеціями, тож якщо ви полюбляєте експериментувати, то додавайте у напій не лише гвоздику, а й інші прянощі. Цукру нам цього разу не потрібно, із заміною цього інгредієнта чудово впорається мед.
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Рецепт ароматного святкового узвару від Клопотенка
Час: 50 хвилин
Порцій: 8
Улюблений зимовий напій / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 350 грамів сухофруктів (можна використовувати готовий набір для узвару);
- 3 літри води;
- 7 – 8 столових ложок меду;
- 3 бутони гвоздики;
- 1 столова ложка маку.
Приготування:
- Сушені фрукти викладаємо у друшляк та ретельно промиваємо під проточною водою.
- Викладаємо фрукти у каструлю та заливаємо водою. Варимо 30 хвилин на маленькому вогні під кришкою, так смак буде більш насиченим.
- Вимикаємо вогонь, додаємо до узвару гвоздику та мак, гарно перемішуємо та залишаємо напій вистигати.
- Коли напій трішки охолоне та буде теплим – додаємо мед, його кількість можна регулювати до власних вподобань. Добре перемішуємо, аби він повністю розчинився.
- Охолоджуємо узвар та подаємо до столу.