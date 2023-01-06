Узвар буде дуже ароматним: готуємо святковий напій за рецептом Клопотенка

Узвар – головний напій зимових святкових столів. Існує безліч рецептів його приготування, але особливо смакують ті напої, які мають особливий аромат.

Узвар має безліч переваг, про які знає кожна господиня: користь, неповторний смак та легкість приготування. Його можна вдосконалювати улюбленими спеціями, тож якщо ви полюбляєте експериментувати, то додавайте у напій не лише гвоздику, а й інші прянощі. Цукру нам цього разу не потрібно, із заміною цього інгредієнта чудово впорається мед.

Читайте також Різдвяний маковий вінок за бабусиним рецептом

Рецепт ароматного святкового узвару від Клопотенка

Час: 50 хвилин

Порцій: 8

Улюблений зимовий напій / Фото Pexels

Інгредієнти:

350 грамів сухофруктів (можна використовувати готовий набір для узвару);

3 літри води;

7 – 8 столових ложок меду;

3 бутони гвоздики;

1 столова ложка маку.

Приготування: