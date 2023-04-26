Вафельний торт – рецепт з бананом без випікання
26 квітня 2023, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Вафельний торт, або як його ще називають на Галичині – андрути, неймовірно смачний десерт зі згущеним молоком. А що як додати до нього банани?
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом вафельного торта, в який додав банани.
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Кулінар запевняє, що такий варіант улюбленого десерту сподобається не тільки дітям, а й дорослим.
Рецепт вафельного торта
- Час: 8 – 12 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Запікаємо арахіс до золотистості на 180 градусах.
- Нарізаємо банани скибками. Вершкове масло має бути кімнатної температури, збиваємо його з ірискою до однорідності.
- Найважливіший секрет збирання вафельного торта — кожен шар повинен бути ретельно промазаний, кожна клітина вафлі має бути заповнена.
- Далі кладемо всередину банани.
- Останній шар посипаємо арахісом, боки промазуємо кремом.
- Перш ніж їсти, дайте торту постояти. Бажано добу. А при подачі посоліть морською сіллю, так смак буде більш насиченим.
Смачного!