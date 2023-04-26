Вафельний торт – рецепт з бананом без випікання

26 квітня 2023, 10:54
Читать новость на русском

Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Вафельний торт, або як його ще називають на Галичині – андрути, неймовірно смачний десерт зі згущеним молоком. А що як додати до нього банани?

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом вафельного торта, в який додав банани.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Кулінар запевняє, що такий варіант улюбленого десерту сподобається не тільки дітям, а й дорослим.

Рецепт вафельного торта

  • Час: 8 – 12 годин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Запікаємо арахіс до золотистості на 180 градусах.
  • Нарізаємо банани скибками. Вершкове масло має бути кімнатної температури, збиваємо його з ірискою до однорідності.
  • Найважливіший секрет збирання вафельного торта — кожен шар повинен бути ретельно промазаний, кожна клітина вафлі має бути заповнена.
  • Далі кладемо всередину банани.
  • Останній шар посипаємо арахісом, боки промазуємо кремом.
  • Перш ніж їсти, дайте торту постояти. Бажано добу. А при подачі посоліть морською сіллю, так смак буде більш насиченим.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак