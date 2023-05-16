Вафлі на рослинному молоці – оригінальний рецепт без лактози

Якщо ви щасливий власник вафельниці, цей рецепт стане в пригоді. Пухкі, солодкі вафлі за рецептом без тваринного молока підійдуть тим у кого непереносимість лактози, або ви просто не вживаєте молока.

Вафлі – смачна та доступна страва, яку з легкістю можна приготувати вдома. Важливо тільки мати спеціальну вафельницю, адже на звичайній сковорідці вони не вийдуть такими фігурними.

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Їх можна подавати з улюбленими додатками: варенням, мармеладом, шоколадною чи арахісовою пастою, або просто з фруктами та цукровою пудрою.

Рецепт вафель на рослинному молоці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 120 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 100 грамів рослинного молока;

– 50 грамів грецького йогурту чи сметани;

– 50 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки розпушувача.

Приготування:

У мисці збиваємо яйце з цукром та ванільним цукром до появи бульбашок та повного розчинення цукру.

Не припиняємо збивати та додаємо одну повну столову ложку йогурту чи сметани без лактози. Вливаємо тепле молоко. Змішуємо до однорідності.

В суміш у два етапи додаємо борошно з розпушувачем. Врахуйте, що муки у вас може піти більше чи менше, орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Готове тісто рідке, дуже схоже на тісто для млинців.

Тісто готове для смаження у вафельниці. Кожну вафельку потрібно прожарювати близько 5 хвилин.

Смачного!