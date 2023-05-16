Вафлі на рослинному молоці – оригінальний рецепт без лактози
16 травня 2023, 11:40Читать новость на русском
Джерело:Рецепти Лілії
Якщо ви щасливий власник вафельниці, цей рецепт стане в пригоді. Пухкі, солодкі вафлі за рецептом без тваринного молока підійдуть тим у кого непереносимість лактози, або ви просто не вживаєте молока.
Вафлі – смачна та доступна страва, яку з легкістю можна приготувати вдома. Важливо тільки мати спеціальну вафельницю, адже на звичайній сковорідці вони не вийдуть такими фігурними.
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Їх можна подавати з улюбленими додатками: варенням, мармеладом, шоколадною чи арахісовою пастою, або просто з фруктами та цукровою пудрою.
Рецепт вафель на рослинному молоці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У мисці збиваємо яйце з цукром та ванільним цукром до появи бульбашок та повного розчинення цукру.
- Не припиняємо збивати та додаємо одну повну столову ложку йогурту чи сметани без лактози. Вливаємо тепле молоко. Змішуємо до однорідності.
- В суміш у два етапи додаємо борошно з розпушувачем. Врахуйте, що муки у вас може піти більше чи менше, орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Готове тісто рідке, дуже схоже на тісто для млинців.
- Тісто готове для смаження у вафельниці. Кожну вафельку потрібно прожарювати близько 5 хвилин.
Смачного!