Як приготувати ванільне морозиво: рецепт з крихтами шоколаду в печиві

Ванільне морозиво можна легко приготувати вдома і для цього вам не потрібна морожениця. Всього кілька інгредієнтів і воно на столі.

Досить купувати магазинне морозиво – настав час готувати його власноруч. Ванільний смак з крихтами шоколаду – це не тільки неймовірно смачно, а й просто.

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Цей рецепт не потребує дорогих інгредієнтів та спеціально приладдя – морожениці. На допомогу прийде тільки холодильник та морозильна камера. Українська кондитерка Ліза Глінська залюбки поділилася з читачами рецептом домашнього морозива з ваніллю та шоколадною крихтою. А для особливого смаку вона додала ще й печиво, замість традиційної вафлі.

Рецепт ванільного морозива з шоколадною крихтою

Час: 24 години

24 години Порції: 6 – 8

– 250 грамів білого шоколаду;– 450 мілілітрів вершків (20 – 33%);– ваніль або ванільний цукор;– 100 г молочного або чорного шоколаду;– 500 г печива до чаю.

Приготування:

У великій мисці з'єднайте холодні коров'ячі вершки з ваніллю або ванільним цукром. Прогрійте їх одну хвилину в мікрохвильовій печі або на повільному вогні. Вершки мають добре розігрітись, але не закипіти. Вони повинні парувати.

️Додайте до гарячих вершків білий шоколад, перемішайте, щоб шоколад розчинився у вершках.

️Накрийте масу харчовою плівкою у контакт і відправте її до холодильника на 10 – 12 годин.

З молочного шоколаду зробіть крихту за допомогою ножа або скалки.

️Формуємо морозиво. У форму (скляну або силіконову) викладіть печиво, щільно, один біля одного.

Холодну вершкову масу збийте міксером та додайте шоколадну крихту. Ретельно все перемішайте та викладіть масу на печиво. Розрівняйте масу і накрийте іншою частиною печива.

️Відправте все до морозильної камери на 5 годин.

Дістаньте форму з морозивом з морозильної камери. Зніміть форму, морозиво наріжте порційними шматками.

Смачного!

Відеорецепт приготування ванільного морозива з шоколадною крихтою: