Значна економія коштів: чи можливо приготувати ванільний цукор вдома

Ванільний цукор – особливий додаток, який може надати вашим стравам неповторний аромат та смак. Виготовляється він шляхом змішування цукру з есенцією ванілі.

Цей солодкий інгредієнт часто використовують у випічці, десертах, каві або чаї. Він надає їм додаткову нотку солодкості та аромату ванілі. Завдяки своїй універсальності та приємному смаку ванільний цукор став невіддільною складовою багатьох кулінарних рецептів.

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Рецепт домашнього ванільного цукру

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

На кухні завжди буде ванільний цукор / Фото unsplash

– 1 банка з кришкою;– 200 грамів дрібного цукру;– 1 стручок ванілі.

Приготування:

Насипте цукор в банку. Розріжте стручок ванілі вздовж гострим ножем і витягніть насіння ванілі. Зробити це потрібно дуже обережно. Стручок ванілі розріжте на дві або три частини. Поверніться до банки з цукром і всипте в неї "дорогоцінні" ванільні боби разом із шматочками тростини. Закрийте банку і струсіть її. Таким чином ми змішуємо квасолю і стручок ванілі з цукром. Залиште банку на два тижні, але не забувайте кожен день струшувати банку, змішуючи цукор з ваніліном. Таким чином, цукор не злипається, але вбирає аромат ванілі.

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