Як приготувати вдома кокосове молоко: його користь та способи використання

Кокосове молоко отримують з м’якоті кокоса і води в правильних пропорціях. Воно має характерний солодкуватий смак і надзвичайний аромат. Консистенція домашнього кокосового молока кремова і густа.

Кокосове молоко є одним з основних інгредієнтів азіатської кухні. Цей фрукт був відомий мільйони років тому. Багатий на вітаміни, мінерали та жири, що прискорюють обмін речовин, він став делікатесом для жителів Південної Америки, Азії, Індії та Нової Зеландії.

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Кокос містить насичені жирні кислоти, які не накопичуються в організмі і є легкодоступним джерелом енергії. М'якуш багатий клітковиною, фолієвою кислотою, а також калієм, магнієм і фосфором.

Де можна використовувати

Кокосове молоко збагачує смак страв, пом’якшує пікантність і робить їжу кремовою. Його часто використовують для загущення супів, у кашах та десертах. А ще він неймовірно смакуватиме з кавою та іншими напоями!

Рецепт домашнього кокосового молока

Час: 1 доба

Порцій: 1 літр

Чудовий напій / Фото pexels

Інгредієнти:

2 склянки холодної води;

2 склянки теплої води;

1 склянка кокоса.

Приготування:

Очистіть кокос та отримайте смачну кокосову стружку. Залийте її 2 склянками холодної води. Відкладіть на всю ніч. На наступний день помістіть каструлю з кокосом на вогонь та підігрійте її. Будьте обережні, щоб не зварити м’якуш. Перемішайте до однорідності та процідіть через дрібне ситечко або застелений марлею друшляк. Ретельно відіжміть стружку. Додайте до стружки 2 склянки теплої води. Знову перемішайте і знову процідіть. Змішайте злиті рідини та перелийте їх у щільно закриту пляшку. Поставте в холодильник на пів години.

Смачного!