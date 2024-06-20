Солодка ностальгія літніх ночей: як приготувати вино з вишень

Вино з вишні – це чудовий домашній напій, який захоплює своїм насиченим смаком і ароматом. Воно ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати з фруктовими винами.

Вино з вишень є частиною традиційного українського побуту і виготовляється за різними рецептами, які варіюються залежно від регіону. Наприклад, існують рецепти, де вишневий сік змішують з іншими фруктовими соками для нормалізації кислотності та додають цукор для регулювання процесу бродіння та досягнення бажаної міцності вина.

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Вино з вишень

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Благородний напій / Фото unsplash

– 3 – 4 кілограми вишень;– 2 кілограми цукру;– 4 літри води;– винні дріжджі (кількість згідно з інструкцією на упаковці);– густий мішок або марля для ферментації;– фільтр для вина або марля.

Приготування:

Розчиніть цукор у воді, нагріваючи на середньому вогні й помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Доведіть сироп до кипіння, зніміть з вогню і залиште охолонути до кімнатної температури. Додайте подрібнені вишні до сиропу. За бажанням можна додати винні дріжджі для покращення процесу фільтрації вина. Добре перемішайте. Покладіть мішок або марлю на горловину посудини і закріпіть його резинкою, щоб запобігти потраплянню комах. Поставте сік у прохолодне й темне місце на 7 – 10 днів, щодня перемішуючи. Коли з'являться бульбашки, це буде свідчити про перетворення цукрів на алкоголь. Процідіть масу через сито або марлю. Дайте соку відстоятися протягом кількох годин, щоб осад осів на дно посудини. Перелийте отриманий сік у винну посудину з вузьким горлом. Залиште вино в цій посудині на 2 – 3 тижні для дозрівання. Після дозрівання перелийте вино в чисті пляшки і закоркуйте їх пробками. Зберігайте вино в прохолодному й темному місці протягом кількох місяців для подальшого дозрівання і розвитку смаку й аромату.

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