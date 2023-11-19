Почати тиждень треба натхненно: як приготувати яєчню по-турецьки

19 листопада 2023, 20:08
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Джерело:

ВВС Food

Яєчня – одна з найпопулярніших опцій для швидкого та смачного сніданку. Аби не втонути в одноманітності, завжди варто шукати нові підходи до звичних страв.

Цей рецепт яєчні стане для вас справжнім відкриттям. Її часто готують у відомих ресторанах, тому повірте – цю варіацію точно потрібно спробувати подати до свого столу.

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Рецепт яєчні по-турецьки

Час: 10 – 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів грецького йогурту;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка перцю алеппо;
– 2 великих яйця;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– трішки свіжого подрібненого кропу для прикраси.

Приготування:

  • Наливаємо у каструлю води на 4 сантиметри та доводимо до кипіння.
  • Йогурт кладемо у жароміцну миску, солимо та додаємо часник.
  • Ставимо миску в каструлю, але вона не повинна торкатися дна.
  • Помішуємо йогурт, поки він не досягне консистенції збитих вершків.
  • Вимикаємо вогонь під каструлею. В окремому посуді топимо вершкове масло, щоб воно стало горіхово-коричневим. Вимикаємо вогонь, додаємо олію, перець та відставляємо.
  • Потім готуємо яйця-пашот. Білки повинні застигнути, а жовтки залишитися рідкими.
  • У тарілці подаємо яйце-пашот, частину йогурту, поливаємо вершковим маслом, посипаємо кропом та кладемо свіжі тости.

Смачного!

    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська