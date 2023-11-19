Почати тиждень треба натхненно: як приготувати яєчню по-турецьки
19 листопада 2023, 20:08Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Яєчня – одна з найпопулярніших опцій для швидкого та смачного сніданку. Аби не втонути в одноманітності, завжди варто шукати нові підходи до звичних страв.
Цей рецепт яєчні стане для вас справжнім відкриттям. Її часто готують у відомих ресторанах, тому повірте – цю варіацію точно потрібно спробувати подати до свого столу.
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Рецепт яєчні по-турецьки
Час: 10 – 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів грецького йогурту;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка перцю алеппо;
– 2 великих яйця;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– трішки свіжого подрібненого кропу для прикраси.
Приготування:
- Наливаємо у каструлю води на 4 сантиметри та доводимо до кипіння.
- Йогурт кладемо у жароміцну миску, солимо та додаємо часник.
- Ставимо миску в каструлю, але вона не повинна торкатися дна.
- Помішуємо йогурт, поки він не досягне консистенції збитих вершків.
- Вимикаємо вогонь під каструлею. В окремому посуді топимо вершкове масло, щоб воно стало горіхово-коричневим. Вимикаємо вогонь, додаємо олію, перець та відставляємо.
- Потім готуємо яйця-пашот. Білки повинні застигнути, а жовтки залишитися рідкими.
- У тарілці подаємо яйце-пашот, частину йогурту, поливаємо вершковим маслом, посипаємо кропом та кладемо свіжі тости.
Смачного!