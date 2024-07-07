Якщо сніданок – то такий: легкий рецепт яєць пашот, які дадуть заряд на тиждень

7 липня 2024, 22:40
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Джерело:

ВВС Food

Яйце пашот – чудова опція для сніданку. Легко, швидко і смачно – це ж саме те, що потрібно для вдалого початку дня.

Це яйце можна подавати з абсолютно будь-якими улюбленими додатками. Авокадо, м'ясо, сир – ця яєчня смакуватиме зі всім. 

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Рецепт яєць пашот на сніданок 

Час: 10 хвилин 

Порцій: 3

Інгредієнти: 

– 1 столова ложка білого винного оцту;
– 2 яйця вільного вигулу;
– сіль і чорний перець. 

Приготування: 

  1. Невелику каструлю наповнюємо водою трішки більше ніж на третину та доводимо до кипіння. 
  2. Додаємо оцет і варимо на повільному вогні. 
  3. Розбиваємо яйця по одному в невелику миску та обережно опускаємо у воду.
  4. Варимо 2 – 3 хвилини. 
  5. Виймаємо яйця шумівкою та обсушуємо. 
  6. Солимо, перчимо та одразу подаємо. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська