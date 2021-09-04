Як приготувати закритий пиріг із куркою за 25 хвилин: особливий рецепт та поради

4 вересня 2021 , 20:05
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Джерело:

24 канал

Класична домашня кухня – це не просто смачні страви, а й певні відчуття, які дарують почуття комфорту, безпеки та затишку. Особливо приємно, коли витончену та смачну їжу можна приготувати за лічені хвилини.

Головний секрет вдалого приготування страв за лічені хвилини – дрібна нарізка овочів та курятини. Завдяки такій хитрості їжа буде готовою за короткий час.

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Проста та поживна страва, приготовлена за кілька хвилин, стане окрасою будь-якого столу. 

Рецепт закритого пирога із куркою

Час: 16 хвилин
Порцій: 4

Соковитий пиріг із куркою / Фото onceuponachef

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе;
  • 2 морквини;
  • 1 цибуля;
  • 2 – 3 стебла селери;
  • 100 грам замороженого зеленого горошку;
  • 200 мілілітрів вершків;
  • 1 чашка курячого бульйону;
  • 500 грам готового листкового тіста;
  • 4 столові ложки муки;
  • на кінчик чайної ложки куркуми;
  • тим’ян до смаку;
  • розмарин до смаку;
  • сіль до смаку;
  • перець до смаку;
  • 1 яйце.

Приготування:

  1. На дрібні кубики наріжте цибулю та селеру та куряче філе.
  2. Розігрійте пательню, покладіть на неї шматок вершкового масла, а потім – курятину.
  3. Після курятини викладіть на сковорідку овочі.
  4. Додайте до суміші сіль та перець.
  5. Через кілька хвилин додайте горошок.
  6. Коли всі інгредієнти будуть готові, посипте суміш мукою та куркумою.
  7. Додайте на пательню бульйон та вершки та підвищіть температуру під сковорідкою. Це потрібно зробити для того, щоб зайва волога випарувалася. Виварюйте курятину із соусом до загустіння.
  8. Припудріть чисту і суху робочу поверхню борошном. Розкачайте готове листкове тісто. Воно має бути плоским, рівним та тонким.
  9. Гострим ножем, кухонними ножицями або формочкою для піци виріжте 4 кола, приблизно на 2 – 3 сантиметри більші за окружність форм для випікання.
  10. Перелийте курячу начинку у форми. Важливо залишити простір у 3 – 4 сантиметри, щоб начинка не витекла.
  11. Змастіть зовнішні краї форми яйцем.
  12. Покладіть кружки тіста на форми, міцно притискаючи по краях, щоб тісто з'єдналося, а потім змастіть верхню частину тіста яйцем та посипте зверху сіллю. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  13. Верхню частину пирогів проткніть вилкою.
  14. Випікайте приблизно 10 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська