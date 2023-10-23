Запечені яблука завжди смакуватимуть, адже вони м'які та соковиті, а прянощі додають їм особливих ноток та аромату. Такий десерт можна як тим, хто дотримується здорового харчування, так і тим, хто просто жити не може без солодощів.
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Спробуйте цей варіант запечених яблук разом із корицею та здивуйте рідних неймовірним смаком. Також додатково можна полити все медом, або начинити домашнім сиром.
Рецепт запечених яблук
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо яблука, зрізаємо трішки низ, аби вони стояли.
- Видаляємо серединку з насінням, вставляємо туди паличку кориці та поливаємо медом за бажанням.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо яблука 30 – 40 хвилин до готовності.
- Подаємо гарячими або охолодженими.
Смачного!