Запечені яблука завжди смакуватимуть, адже вони м'які та соковиті, а прянощі додають їм особливих ноток та аромату. Такий десерт можна як тим, хто дотримується здорового харчування, так і тим, хто просто жити не може без солодощів.

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Спробуйте цей варіант запечених яблук разом із корицею та здивуйте рідних неймовірним смаком. Також додатково можна полити все медом, або начинити домашнім сиром.

Рецепт запечених яблук

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 яблука;

– 1 чайна ложка меду;

– 2 палички кориці, або мелена кориця.

Приготування:

Ретельно миємо яблука, зрізаємо трішки низ, аби вони стояли.

Видаляємо серединку з насінням, вставляємо туди паличку кориці та поливаємо медом за бажанням.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо яблука 30 – 40 хвилин до готовності.

Подаємо гарячими або охолодженими.

Смачного!

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