Завиванець з домашнім сиром – готуємо давній рецепт української кухні

Як часто ви готуєте вдома запіканки чи пироги? Ми дібрали рецепт, який не потребує великих знань в кулінарії, він готується просто та комфортно.

Окрім пирогів (відкритих чи закритих), запіканок та інших схожих страв, в Україні є один забутий кулінарний шедевр – завиванець, або як його ще називають – вертута.

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Завиванець можна начиняти як солоними, так і солодкими начинками. А щоб процес приготування був ще простішим – обирайте вже готове тісто. Ідеально підійде тісто філо.

Рецепт завиванця з кисломолочним сиром

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 6 – 7 листів тісто філо;

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів сиру моцарела;

– кріп;

– петрушка;

– сіль;

– оливкова олія або вершкове масло;

– яйце;

– насіння кунжуту.

Приготування:

Сир розминаємо виделкою до нього додаємо мілко нарізану зелень та натертий сир моцарелла. Солимо та добре перемішуємо.

Кожен листочок змащуємо олією або розтопленим вершковим маслом, викладаємо начинку та скручуємо в рулетик.

З першого рулетика формуємо равлика та перекладаємо в застелену пергаментом форму. Далі формуємо пиріг.

Змащуємо пиріг яйцем, залишок яйця можна вилити на пиріг та присипаємо кунжутом.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35 – 40 хвилин (час залежить від вашої духовки) до золотистої скоринки.

Смачного!