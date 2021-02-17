Як приготувати суп Зелений карі: рецепт Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповість як правильно приготувати суп тайської кухні – зелений карі. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті поділився рецептом супу зі своїми шанувальниками в інстаграм. Тайська кухня багата на поєднання різноманітних смаків – солодких з солоними, гострих з кислими.

Зелений суп готують з пастою карі, лаймом, кокосовими вершками з додаванням курятини, баклажанів і гострим перцем. Така оригінальна страва вразить усіх.

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Рецепт супу "Зелений карі"

Для приготування супу обсмажте у каструлі з олією вершки, помішуйте п'ять хвилин, доведіть до кипіння. Помийте куряче філе, наріжте кубиками, викладіть у каструлю з вершками, додайте воду, пасту карі, перемішайте. Помийте, розріжте на 4 частини баклажани, викладіть у каструлю. Додайте консервовану кукурудзу, ще варіть 5-7 хвилин до готовності. Помийте базилік, перець чилі – подрібніть ножем. Викладіть суп у тарілку, викладіть базилік, перець чилі, вичавіть сік лайму. Смачного!

– куряче філе;– червоний перець чилі;– паста карі;– лайм;– баклажани (міні);– базилік;– консервована кукурудза (міні);– соняшникова олія;– кокосові вершки.

Рецепт супу "Зелений карі" від Марко Черветті у відео: