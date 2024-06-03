Готуй хоч щодня, не набридне: рецепт зеленого пирога – просто та дуже смачно
3 червня 2024, 10:54Читать новость на русском
Джерело:noviydoctor
Зелений пиріг – це страва, яку вас проситимуть повторювати знову і знову. Він готується лише в кілька кроків та не потребує великої кількості інгредієнтів.
Поєднання шпинату та сиру – це ідеальна гармонія, яку доповнює ніжне тісто. Цей пиріг можна подавати як гарячим, так і брат з собою на пікнік.
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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пачка бездріжджового тіста;
– 200 грамів шпинату;
– 200 грамів м'якого сиру;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів вершкового крему;
– 1 нарізана цибуля;
– 2 подрібнені зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– оливкова олія для смаження.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Тісто розгортаємо та кладемо у підготовлену форму для пирога.
- Випікаємо тісто 10 – 15 хвилин до золотистого кольору.
- На пательні обсмажуємо цибулю до м'якості, додаємо часник та шпинат. Готуємо, поки шпинат не опуститься, зайву рідину з шпинату зливаємо.
- В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо вершковий крем, солимо, перчимо, додаємо сир. Добре вимішуємо.
- З'єднуємо дві суміші та добре вимішуємо.
- Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні коржа.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин.
- Перед подачею даємо пирогу трішки охолонути.
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