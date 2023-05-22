Желейний торт без випікання – яскравий десерт без труднощів

22 травня 2023, 14:46
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Смачні рецепти

Влітку не має охоти годинами стирчати на кухні та випікати складну випічку. І не потрібно — приготуйте желейний торт без випікання на основі печива та сметани.

Желейний тортик – чудовий вибір до свята чи до родинного чаювання. Його не потрібно випікати, а процес приготування надзвичайно простий.

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Безумовно, існує безліч рецептів желейних тортів: з печивом, з фруктами, з печивом та фруктами, на йогуртовій основі чи на сметані. Ми дібрали рецепт з пісочним печивом, фруктами на основі сметани. Обирайте для желе яскраві кольори та вам тортик перетвориться на справжній шедевр.

Рецепт желейного торта

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Для торта обираємо кільце діаметром 18 сантиметрів. Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 10 – 15 хвилин.
  • Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо молоко та перемішуємо. Перекладаємо на дно форми та вирівнюємо.
  • До сметани додаємо цукор, ванільний цукор, розтоплений желатин (топимо імпульсами в мікрохвильовій, слідкуйте аби не перегріти).
  • Попередньо застигле фруктове желе нарізаємо на кубики та додаємо до сметанної маси, додаємо нарізані ананаси. Перемішуємо та переливаємо в форму, відправляємо в холодильник до застигання.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак