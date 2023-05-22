Желейний торт без випікання – яскравий десерт без труднощів
22 травня 2023, 14:46Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Влітку не має охоти годинами стирчати на кухні та випікати складну випічку. І не потрібно — приготуйте желейний торт без випікання на основі печива та сметани.
Желейний тортик – чудовий вибір до свята чи до родинного чаювання. Його не потрібно випікати, а процес приготування надзвичайно простий.
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Безумовно, існує безліч рецептів желейних тортів: з печивом, з фруктами, з печивом та фруктами, на йогуртовій основі чи на сметані. Ми дібрали рецепт з пісочним печивом, фруктами на основі сметани. Обирайте для желе яскраві кольори та вам тортик перетвориться на справжній шедевр.
Рецепт желейного торта
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для торта обираємо кільце діаметром 18 сантиметрів. Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 10 – 15 хвилин.
- Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо молоко та перемішуємо. Перекладаємо на дно форми та вирівнюємо.
- До сметани додаємо цукор, ванільний цукор, розтоплений желатин (топимо імпульсами в мікрохвильовій, слідкуйте аби не перегріти).
- Попередньо застигле фруктове желе нарізаємо на кубики та додаємо до сметанної маси, додаємо нарізані ананаси. Перемішуємо та переливаємо в форму, відправляємо в холодильник до застигання.
Смачного!