Желейний торт без випікання – яскравий десерт без труднощів

Влітку не має охоти годинами стирчати на кухні та випікати складну випічку. І не потрібно — приготуйте желейний торт без випікання на основі печива та сметани.

Желейний тортик – чудовий вибір до свята чи до родинного чаювання. Його не потрібно випікати, а процес приготування надзвичайно простий.

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Безумовно, існує безліч рецептів желейних тортів: з печивом, з фруктами, з печивом та фруктами, на йогуртовій основі чи на сметані. Ми дібрали рецепт з пісочним печивом, фруктами на основі сметани. Обирайте для желе яскраві кольори та вам тортик перетвориться на справжній шедевр.

Рецепт желейного торта

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 180 грамів пісочного печива;

– 50 – 60 грамів молока;

– 15 грамів желатину;

– 90 грамів води;

– 350 грамів сметани;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів цукру;

– 90 грамів фруктового желе;

– 100 грамів консервованого ананаса або інших фруктів.

Приготування:

Для торта обираємо кільце діаметром 18 сантиметрів. Желатин заливаємо холодною водою та залишаємо на 10 – 15 хвилин.

Печиво подрібнюємо в крихту, додаємо молоко та перемішуємо. Перекладаємо на дно форми та вирівнюємо.

До сметани додаємо цукор, ванільний цукор, розтоплений желатин (топимо імпульсами в мікрохвильовій, слідкуйте аби не перегріти).

Попередньо застигле фруктове желе нарізаємо на кубики та додаємо до сметанної маси, додаємо нарізані ананаси. Перемішуємо та переливаємо в форму, відправляємо в холодильник до застигання.

Смачного!

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