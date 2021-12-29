Як прикрасити страви на рік Тигра 2022: рецепти закусок на будь-який смак

29 грудня 2021 , 18:04
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Джерело:

24 канал

Щоб новорічний стіл відповідав прийдешньому року "Тигра", ми підготували для вас оригінальні варіанти закусок. Про малечу ми теж не забули – тости з шоколадною пастою для найменших розійдуться за лічені хвилини.

Канапки з печінкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: на 6 осіб

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Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – 200 грамів печінки;
 – 6 штук моркви;
 – батон або багет;
 – 4 курячих яєць;
 – олія для смаження;
 – борошно;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – майонез.

Приготування:

  1. Відваріть моркву до готовності. Окремо відваріть курячі яйця.
  1. Печінку (курячу або яловичу) наріжте та запаніруйте в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Перекладіть її на тарілку та посипте сіллю та чорним меленим перцем.
  1. Охолодіть моркву та натріть її на тертці. Теж зробіть із яйцями.
  1. Печінку наріжте дрібними шматочками.
  1. Скибочки хліба змастіть майонезом, викладіть моркву, яйця, печінку, знову повторіть.
  1. Оригінальні канапки готові. На смак вони схожі до печінкового торта, але розібраного. 

Смачного!

Тарталетки з плавленим сирком

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: на 6 осіб


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – 2 плавлених сирочки;
 – 4 відварених курячих яєць;
 – 2 зубчики часнику;
 – 2 столові ложки майонезу;
 – оливки;
 – 300 грамів корейської моркви;
 – чорний мелений перець;
 – тарталетки.

Приготування:

  1. Натріть на грубій тертці плавлені сирочки, далі гарячі відварені яйця. 
  1. Перемішайте все з майонезом та вичавленим часником.
  1. Присмачте чорним меленим перцем.
  1. Викладіть салат в тарталетки, зверху додайте корейської моркви.
  1. Задекоруйте нарізаними оливками.

Закуска готова. Смачного!

Ялинки з тунцем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: на 6 осіб


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – 1 банка консервованого тунця;
 – 4 відварених курячих яєць;
 – зелена цибуля;
 – тостовий хліб;
 – відварена морква;
 – оливки;
 – 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

  1. З тостового хліба виріжте ялинки ножем.
  1. Змішайте тунець, дрібно нарізану зелену цибулю та натерті на дрібній терці відварені яйця. 
  1. Заправте салат майонезом та присмачте спеціями.
  1. Викладіть салат на ялинку з хліба.
  1. Відварену моркву натріть на тертці та викладіть на ялинки.
  1. Задекоруйте закуску нарізаними оливками.

Смачного!

Мордочки тигра з куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: на 6 осіб


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – 400 грамів курочки су-від;
 – тарталетки;
 – корейська морква;
 – консервовані ананаси;
 – 4 відварених яйця;
 – майонез;
 – 100 грамів твердого сиру.
Для декору:
 – маслини;
 – ціла відварена морква;
 – відварений яєчний білок;
 – ковбаска мисливська.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте курочку, ананаси та твердий сир. Яйця натріть на дрібній тертці.
  1. Перемішайте їх в салатниці та заправте майонезом.
  1. Викладіть начинку в тарталетки, зверху посипте корейською морквою.
  1. Для декору тарталеток наріжте моркву кружальцями – це будуть вушка. З оливок зробіть чорні полоски імітуючи окрас тигра, а з тертого білка – ротик.
  1. Наріжте мисливські ковбаски кружальцями та зробіть носик.

Оригінальні тарталетки готові. Смачного!

Дитячий тост "Тигренятко"

Щоб здивувати найменших, пропонуємо приготувати дитячі тости з шоколадною пастою та фруктами.

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: на 6 осіб


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – тостовий хліб;
 – 1 столова ложка вершкового масла;
 – шоколадна паста;
 – банан;
 – мандарини.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з маслом, обсмажте на ній до рум'яної скоринки тости.
  1. Наріжте банани кружальцями, мандарини розділіть на часточки.
  1. Змастіть тости шоколадною пастою, викладіть банани та часточки мандаринів.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак