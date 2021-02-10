Як прикрасити торт на День Валентина: ідеї для закоханих

Джерело:24 канал
Солодкий подарунок стане чудовою ідею, яка точно вразить вашу кохану половинку та не залишить її голодною.
Свято всіх закоханих вже не за горами, а це означає, що настав час визначатись із солодким подарунком для коханої половинки.
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Ми підготували для вас підбірку красивих тортів та солодощів яскравий та романтичний вигляд яких точно надихне вас на прекрасне, а може й допоможе з вибором прикраси для подарунка.
Святковий кекс з серцем
Торт з серцем
Рожевий торт і вигляді серця
Шоколадний торт на Валентина
Милий тортик у вигляді пінгвіна
Пишний рулет з кремом
Вершковий торт
Святковий торт у вигляді серця з маскарпоне
Фототорт на Валентина
Євродесерт
Також на кожному з тих тортиків можна написати освідчення або заховати каблучку всередині десерта. Смачного!