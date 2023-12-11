За рецептом бабусі: готуємо соковиті котлети до святкового столу

11 грудня 2023, 15:27
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Джерело:

Shuba

Соковиті котлети — це завжди вдала ідея. Ця смачна страва чудово підходить як для свята, так і на щодень.

Секрет соковитості котлет полягає у жирній свинині, яку подрібнюють разом із яловичиною, білим хлібом і цибулею. Також дуже важливою є вода, яку треба підмішати у фарш.

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Рецепт соковитих котлет до святкового столу

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свинячого ошийка;
– 500 грамів яловичини;
– 5 скибок батона;
– 2 цибулини;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– вода;
– олія.

Приготування:

  1. Батон замочіть у воді, а потім помніть руками в мисці. Разом із м'ясом і цибулею перекрутіть його двічі на м'ясорубці. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і добре вимішайте.
  2. Під час вимішування додавайте тричі по 2 столових ложки води, добре вимішуючи фарш, підбиваючи його руками, вибиваючи повітря.
  3. Сформуйте котлетки, викладіть на розігріту та змащену олією пательню та смажите під кришкою на невеликому вогні 7 – 10 хвилин. Потім збільште вогонь і доведіть до коричневої скоринки з обох боків.
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Автор: Ольга Котів