За рецептом бабусі: готуємо соковиті котлети до святкового столу
11 грудня 2023, 15:27Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Соковиті котлети — це завжди вдала ідея. Ця смачна страва чудово підходить як для свята, так і на щодень.
Секрет соковитості котлет полягає у жирній свинині, яку подрібнюють разом із яловичиною, білим хлібом і цибулею. Також дуже важливою є вода, яку треба підмішати у фарш.
Обов'язково спробуйте Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт соковитих котлет до святкового столу
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів свинячого ошийка;
– 500 грамів яловичини;
– 5 скибок батона;
– 2 цибулини;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– вода;
– олія.
Приготування:
- Батон замочіть у воді, а потім помніть руками в мисці. Разом із м'ясом і цибулею перекрутіть його двічі на м'ясорубці. Посоліть, поперчіть, додайте яйце і добре вимішайте.
- Під час вимішування додавайте тричі по 2 столових ложки води, добре вимішуючи фарш, підбиваючи його руками, вибиваючи повітря.
- Сформуйте котлетки, викладіть на розігріту та змащену олією пательню та смажите під кришкою на невеликому вогні 7 – 10 хвилин. Потім збільште вогонь і доведіть до коричневої скоринки з обох боків.