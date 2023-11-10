Так робили ще наші бабусі: приготуйте крученики за рецептом з давньої української книги

Традиційна українська кухня – смачна та багатогранна. Наші предки на повну використовували всі продукти, які давали родючі рідні землі.

Зокрема, українські ліси восени наповнені білими грибами, тому їх завжди активно використовували під час приготування страв. Однією з них є крученики з яйцем та гречкою.

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Рецепт кручеників з гречкою, яйцем та білими грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 – 6

– 1 кілограм курячого філе;– 2 яйця;– 50 грамів білих сушених грибів;– 150 грамів вареної гречки;– 1 цибуля;– 1 столова ложка борошна;– 80 грамів масла;– кріп;– 2 столові ложки сметани.

Приготування:

Відваріть білі гриби протягом 15 хвилин. Після цього злийте з них воду в окрему тару – вона ще знадобиться. Гриби дрібно наріжте. Яйця зваріть на круто і наріжте дрібним кубиком або натріть. Подрібніть кріп. Цибулю також дрібно наріжте та посмажте на вершковому маслі до золотистості. Змішайте гриби, яйця, відварену гречку, кріп, смажену цибулю, заправте це все сіллю, перцем і перемішайте. Куряче філе розріжте вздовж на 2 – 3 тонкі шматочки, застеліть їх харчовою плівкою та злегка відбийте на дошці кулінарним молотком. Не соліть їх та не перчіть. На відбите філе викладіть начинку, загорніть щільні крученики та обсмажте їх на пательні до золотистості. Викладіть крученики в каструлю, залийте грибним відваром, додайте лавровий лист, досоліть до смаку та проваріть. На пательні розтопіть масло та злегка підсмажте на ньому борошно. В окремій мисці змішайте сметану і рідину з каструлі, де варились крученики, перемішайте до однорідності та вилийте на пательню. Викладіть на пательню крученики, залийте рештою рідини з каструлі й ще трохи потушкуйте – орієнтовно 5 – 7 хвилин. Смакуйте крученики з будь-яким гарніром.