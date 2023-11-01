Це поширений фальсифікат на полицях магазинів: як розпізнати справжню сметану

Сметана – популярний продукт, який точно є у кожному холодильнику. Проте, на жаль, недобросовісні виробники вдаються до махінацій, внаслідок яких до вашого продуктового кошика може потрапити фальсифікат.

Згідно з Державними стандартами якості сметану мають готувати шляхом сквашування вершків закваскою. 24 Канал зібрав кілька порад про те, як відрізнити справжню сметану від фальсифікату.

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Як виготовляють сметану

Сметана виробляється за допомогою молочнокислого бродіння, коли мікроорганізми зброджують природний цукор молока – лактозу – до молочної кислоти. В процесі бродіння окрім молочної кислоти утворюються й інші речовини, які створюють особливий специфічний смак кисломолочних продуктів.

Незамінний продукт / Фото pixabay

Який вигляд має мати сметана

Така сметана має містити тільки молоко та культури бактерій. У її складі не може бути рослинних олій, стабілізаторів, загусників та консервантів. Вона має мати густу консистенцію. Не повинна бути водянистою або занадто рідкою.

Як перевірити чи справжня сметана

Подивіться на термін придатності. Якщо сметана має дуже довгий термін зберігання – це може бути підозріло.

Для цього візьміть склянку гарячої води, ложку і сметану. Опустіть ложку сметани в склянку з гарячою водою і розмішайте цю суміш. Якщо сметана справжня, то вона відразу ж розчиниться в окропі, а вода набуде явного молочного відтінку. Підроблена сметана може зовсім не розчиниться у воді.

Не тільки сметана: які вигляд та смак має мати справжнє