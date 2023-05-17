Ви точно мріяли про цей рецепт: як легко зробити халву лише з двох інгредієнтів

17 травня 2023, 19:20
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Джерело:

Pysznosci

Халва – один із найпопулярніших смаколиків, з яким кожен із нас знайомий ще з дитинства. Зазвичай ми купуємо її у магазині, але зроблене своїми руками завжди смачніше, хіба ні?

Приготувати халву своїми руками – це те, що повинна спробувати кожна господиня. Результат нічим не буде поступатися придбаному в магазині продукту, але дозволить і зекономити, і насолодитися плодами власної майстерності.

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Рецепт домашньої халви

Час: 15 хвилин + кілька годин

Порцій: 8

Приготування:

  • Кунжут добре обсмажуємо на сухій сковорідці.
  • Коли він буде готовий – просто змішуємо його з медом.
  • Беремо форму, застеляємо пергаментом, виливаємо масу та лишаємо вистигати.
  • Халва буде готова вже за кілька годин, особливо вона смакує з кавою чи чаєм.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська