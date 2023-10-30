Оладки будуть дуже пухкими: ідеальний сніданок за 20 хвилин
30 жовтня 2023, 22:58Читать новость на русском
Джерело:prostoway
Оладки – одна з найкращих опцій для смачного сніданку. Якщо все зробити правильно, то вони вийдуть особливо повітряними.
Смачні оладки на сніданок з додатковим підсолоджувачем – це те, від чого просто неможливо відмовитися. Скористайтеся цим простим рецептом – і смачний сніданок буде на вашому столі вже за 20 хвилин!
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Рецепт пухких оладок
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 стакан кефіру або кислого молока;
– 50 – 60 грамів цукру;
– пакетик ванільного цукру;
– 3/4 чайної ложки соди;
– дрібка солі та борошна.
Приготування:
- Кефір, ванільний цукор, цукор та соду змішуємо у невеликій мисці. Розмішуємо до утворення невеликої піни.
- Після цього додаємо дрібку солі та трішки борошна, аби отримати консистенцію густої сметани. Добре розмішуємо.
- На розігріту сковорідку додаємо трішки олії. Ложкою викладаємо оладки та обсмажуємо на середньому вогні до рум'яності.
- Викладаємо оладки на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
- Подаємо до столу з улюбленими додатками.