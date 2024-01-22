Як правильно чистити гранат: знадобиться лише кілька хвилин
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Гранат – чудовий фрукт, який можна споживати як десерт чи додати до різноманітних закусок. Є кілька простих та швидких методів його очищення.
Цей фрукт – ідеальне доповнення до солодких страв і фруктових десертів. Чищення граната може бути завданням, яке виглядає складніше, ніж насправді є.
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Як вибрати гранат
Їстівна частина плоду, тобто його насіння, прихована під товстою шкіркою. Як вибрати гранат, щоб не шкодувати про покупку? Шкірка повинна бути гладкою, блискучою, без плям і не дуже жорсткою. Якщо ви знайдете такий плід – візьміть його в руку.
Так і хочеться скуштувати / Фото unsplash
Він повинен бути досить важким. Це буде доказом того, що він досить стиглий і містить велику кількість соку.
Як очистити гранат
М’якоть навколо кісточок дуже соковита, вона легко виливається з плоду. Є кілька способів, як очистити гранат без труднощів.
- Розріжте гранат, як апельсин, і розламайте, видаливши кісточки. Не забувайте при необхідності очистити їх від неїстівних білих оболонок.
- Розріжте шкірку впоперек граната, потім міцно скрутіть її, щоб відкрити. Помістіть половину в руку шкірою догори та постукайте по ній молотком для м’яса. Насіння випаде вам на руку.
Очищений гранат можна додати до м'яса чи кускусу, а ще це чудовий інгредієнт для салату.Як приготувати ідеальну рибу: дізнайтеся всі деталі.