Як правильно чистити гранат: знадобиться лише кілька хвилин

Гранат – чудовий фрукт, який можна споживати як десерт чи додати до різноманітних закусок. Є кілька простих та швидких методів його очищення.

Цей фрукт – ідеальне доповнення до солодких страв і фруктових десертів. Чищення граната може бути завданням, яке виглядає складніше, ніж насправді є.

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Як вибрати гранат

Їстівна частина плоду, тобто його насіння, прихована під товстою шкіркою. Як вибрати гранат, щоб не шкодувати про покупку? Шкірка повинна бути гладкою, блискучою, без плям і не дуже жорсткою. Якщо ви знайдете такий плід – візьміть його в руку.

Так і хочеться скуштувати / Фото unsplash

Він повинен бути досить важким. Це буде доказом того, що він досить стиглий і містить велику кількість соку.

Як очистити гранат

М’якоть навколо кісточок дуже соковита, вона легко виливається з плоду. Є кілька способів, як очистити гранат без труднощів.

Розріжте гранат, як апельсин, і розламайте, видаливши кісточки. Не забувайте при необхідності очистити їх від неїстівних білих оболонок. Розріжте шкірку впоперек граната, потім міцно скрутіть її, щоб відкрити. Помістіть половину в руку шкірою догори та постукайте по ній молотком для м’яса. Насіння випаде вам на руку.

Очищений гранат можна додати до м'яса чи кускусу, а ще це чудовий інгредієнт для салату.

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