Без варіння, запікання та заморожування: як швидко підготувати капусту для голубців

Голубці – одна з улюблених страв українців, яку подають на свята. Їх фарширують м'ясом, крупою, грибами та навіть картоплею, начинка загортається в підготовлений капустяний лист. Про те, як підготувати його – у нашому матеріалі.

Для того, щоб розм’якшити капустяний лист, часто використовують мікрохвильовку, духовку або кип’яток. 24 канал знайшов інший спосіб, який не тільки значно пришвидшить процес, а й залишить зночно менше брудного посуду на кухні.

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Секрет досвідчених господинь

Для приготування голубців листочки необхідно правильно заготовити. Розділіть качан капусти на чотири частини та зніміть верхні листя. Їх викиньте, а нижні шари розкладіть на дошці.

Візьміть молоток для відбивних і акуратно відбийте листя з однієї сторони. У процесі вони можуть трішки порватися.

Традиційна страва на святковому столі / Фото unsplash

Викладіть улюблену начинку на кожен лист і ретельно згорніть. Якщо вам траплятимуться невеликі листки, покладіть їх так, щоб вони покривали один одного і загорніть.

Листочки, які залишаться або тверді частинки не викидайте – ними можна вистелити дно каструлі, у якій будуть варитися голубці.

Якщо ви непохитний традиціоналіст і обираєте тільки класичні способи підготовки листя капусти, то й тут у нас є кілька секретів.