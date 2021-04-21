Як оригінально та швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тані Литвинової

Джерело:YouTube Тані Литвинової
Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками простим способом фарбування яєць. Як це правильно зробити – читайте у матеріалі.
Тетяна Литвинова пропонує пофарбувати яйця оригінальним способом – загорнувши у серветки та харчову плівку. Під час фарбування руки залишаються чистими.
Фарбувати яєць на Великдень – це давня традиція, цікавий і веселий процес, тому збирайте всю сім'ю на кухні.
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Інгредієнти:
– 9 відварених яєць;
– харчові барвники;
– харчова сода;
– серветки;
– харчова плівка.
Веселих вам і радісних свят та світлого Великодня!
Як швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тетяни Литвинової у відео: