Як оригінально та швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тані Литвинової

Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками простим способом фарбування яєць. Як це правильно зробити – читайте у матеріалі.

Тетяна Литвинова пропонує пофарбувати яйця оригінальним способом – загорнувши у серветки та харчову плівку. Під час фарбування руки залишаються чистими.

Фарбувати яєць на Великдень – це давня традиція, цікавий і веселий процес, тому збирайте всю сім'ю на кухні.

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Як швидко пофарбувати яйця на Великдень

Інгредієнти:

– 9 відварених яєць;

– харчові барвники;

– харчова сода;

– серветки;

– харчова плівка.

Яйця ретельно помийте, викладіть у миску з водою, додайте соду. Відваріть яйця, залиште для охолодження, витріть серветкою. Одягніть рукавички. Кожне яйце загорніть у серветку, зверху додайте барвник, загорніть харчовою плівкою, залиште на кілька хвилин. Якщо обираєте декілька кольорів, додайте на серветку два барвники потрібного кольору. Викладіть на тарілку. Залиште на 10 хвилин. Розгорніть яйця, відділіть плівку, серветки, викладіть на тарілку. Залишіть до повного висихання.

Веселих вам і радісних свят та світлого Великодня!

Як швидко пофарбувати яйця на Великдень: поради від Тетяни Литвинової у відео: