Всього 15 хвилин – і хачапурі вже на столі: повторюємо за Ектором

Ектор Хіменес-Браво – справжня зірка кулінарного світу. Він полюбляє ділитися рецептами, з якими кожен може трішки покращити свою майстерність.

Хачапурі – це страва, від якої неможливо відмовитися. А якщо на її приготування потрібно лише 15 хвилин і навчає її готувати сам Ектор, то перед спокусою трішки почаклувати на кухні не встоїть ніхто.

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Рецепт хачапурі від Ектора

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– кефір – 150 мілілітрів;

– яйце – 1;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1,5 столової ложки олії;

– розпушувач – 5 грамів;

– борошно – 250 грамів;



для начинки:



– сир сулугуні – 300 грамів;

– яйце – 1.

Приготування:

У мисці з'єднуємо та збиваємо вінчиком кефір, яйце, сіль, цукор та олію. До маси додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Сир натираємо та перемішуємо із яйцем. Ділимо тісто на дві частини, розкатуємо, додаємо половину сиру, збираємо як на відео і ще раз розкатуємо. Смажимо на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.

Смачного!