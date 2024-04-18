Всього 15 хвилин – і хачапурі вже на столі: повторюємо за Ектором

18 квітня 2024, 10:38
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Джерело:

інстаграм hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво – справжня зірка кулінарного світу. Він полюбляє ділитися рецептами, з якими кожен може трішки покращити свою майстерність.

Хачапурі – це страва, від якої неможливо відмовитися. А якщо на її приготування потрібно лише 15 хвилин і навчає її готувати сам Ектор, то перед спокусою трішки почаклувати на кухні не встоїть ніхто.

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Рецепт хачапурі від Ектора

Час: 15 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти

– кефір – 150 мілілітрів;
– яйце – 1;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1,5 столової ложки олії;
– розпушувач – 5 грамів;
– борошно – 250 грамів;

для начинки:

– сир сулугуні – 300 грамів;
– яйце – 1. 

 

Приготування

  1. У мисці з'єднуємо та збиваємо вінчиком кефір, яйце, сіль, цукор та олію.
  2. До маси додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. 
  3. Сир натираємо та перемішуємо із яйцем. 
  4. Ділимо тісто на дві частини, розкатуємо, додаємо половину сиру, збираємо як на відео і ще раз розкатуємо. 
  5. Смажимо на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська