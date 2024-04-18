Всього 15 хвилин – і хачапурі вже на столі: повторюємо за Ектором
18 квітня 2024, 10:38Читать новость на русском
Джерело:інстаграм hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво – справжня зірка кулінарного світу. Він полюбляє ділитися рецептами, з якими кожен може трішки покращити свою майстерність.
Хачапурі – це страва, від якої неможливо відмовитися. А якщо на її приготування потрібно лише 15 хвилин і навчає її готувати сам Ектор, то перед спокусою трішки почаклувати на кухні не встоїть ніхто.
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Рецепт хачапурі від Ектора
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– кефір – 150 мілілітрів;
– яйце – 1;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1,5 столової ложки олії;
– розпушувач – 5 грамів;
– борошно – 250 грамів;
для начинки:
– сир сулугуні – 300 грамів;
– яйце – 1.
Приготування:
- У мисці з'єднуємо та збиваємо вінчиком кефір, яйце, сіль, цукор та олію.
- До маси додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто.
- Сир натираємо та перемішуємо із яйцем.
- Ділимо тісто на дві частини, розкатуємо, додаємо половину сиру, збираємо як на відео і ще раз розкатуємо.
- Смажимо на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.
Смачного!Цю помилку робить багато господинь: коли насправді потрібно додавати родзинки у тісто для паски.