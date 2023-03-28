Від насолоди відмовлятися не варто: легкий рецепт кавових кексиків

Смаку кави забагато не буває. Якщо ви великий поціновувач цього напою – то ці кекси просто створені для вас.

Ці кекси підкорюють усіх, хто любить поласувати солоденьким, але не бажає витрачати багато часу та зусиль на його приготування. Коричневий цукор та мелені горіхи збережуть вологість кексів, а пухка кавова глазур доповнить неймовірне враження від десерту.

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Рецепт кавових кексів

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 кексів

Інгредієнти: для кексів: – 75 грамів золотого цукрового піску;

– 75 грамів світло-коричневого цукру;

– 175 грамів борошна;

– 50 грамів меленого мигдалю або фундука;

– 1 столова ложка какао-порошку + трішки для присипки;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 125 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки розчинної кави, розчинених у 2 столових ложках окропу; для глазурі: – 250 грамів розм'якшеного вершкового масла;

– 400 грамів цукрової пудри;

– 1 столова ложка розчинної кави, розчиненої у 2 столових ложках окропу;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 2 столові ложки молока.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте 12 паперових або силіконових формочок для кексів.

Цукор, борошно, мелені горіхи, какао, розпушувач, розтоплене масло та яйця помістіть у велику миску. Додайте каву та збийте до однорідності.

Розподіліть суміш між формочками та випікайте 16 – 18 хвилин. Залиште кекси охолоджуватися.

Готуємо глазур: у миску кладемо масло, потім просіюємо цукрову пудру. Змішуємо каву, ваніль та молоко і вливаємо у масляну суміш. Збиваємо, поки маса не стане блідою та пишною.

Покриваємо кекси глазур'ю та посипаємо какао.

Смачного!