Від насолоди відмовлятися не варто: легкий рецепт кавових кексиків
28 березня 2023, 20:31Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Смаку кави забагато не буває. Якщо ви великий поціновувач цього напою – то ці кекси просто створені для вас.
Ці кекси підкорюють усіх, хто любить поласувати солоденьким, але не бажає витрачати багато часу та зусиль на його приготування. Коричневий цукор та мелені горіхи збережуть вологість кексів, а пухка кавова глазур доповнить неймовірне враження від десерту.
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Рецепт кавових кексів
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 кексів
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте 12 паперових або силіконових формочок для кексів.
- Цукор, борошно, мелені горіхи, какао, розпушувач, розтоплене масло та яйця помістіть у велику миску. Додайте каву та збийте до однорідності.
- Розподіліть суміш між формочками та випікайте 16 – 18 хвилин. Залиште кекси охолоджуватися.
- Готуємо глазур: у миску кладемо масло, потім просіюємо цукрову пудру. Змішуємо каву, ваніль та молоко і вливаємо у масляну суміш. Збиваємо, поки маса не стане блідою та пишною.
- Покриваємо кекси глазур'ю та посипаємо какао.
Смачного!