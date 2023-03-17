15 хвилин – і готово: готуємо курячі нагетси в хрусткій оболонці
17 березня 2023, 19:15Читать новость на русском
Джерело:Рrakty kulinarni
Що може бути краще за ніжну курочку з хрусткою скоринкою? Кілька простих кроків – і насолода до п'ятничного перегляду серіалів готова.
Домашні курячі нагетси без смаження сподобаються як дорослим, так і діткам. Ці курячі шматочки легко приготувати і вони чудово підійдуть як для вечері, так і для салатів чи закусок на вечірку.
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Рецепт курячих нагетсів у духовці
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Смачний перекус на всі випадки життя / Фото prakty kulinarniІнгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального 3% йогурту;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка паприки;
– пів чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Філе наріжте на шматочки.
- Приготуйте маринад, змішавши йогурт зі спеціями. Викладіть шматочки курки у маринад. Залиште на 15 – 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Кукурудзяні пластівці подрібніть, викладіть в миску.
- Шматочки курки по одному діставайте з маринаду і посипте їх пластівцями.
- Викладіть на деко, застелене папером для випічки.
- Поставте в духовку і запікайте приблизно 25 – 30 хвилин.
- В середині приготування варто включити циркуляцію гарячого повітря для більш хрусткого кляру. Іноді випікання займає трохи більше часу, справа в духовці та товщині панірування.