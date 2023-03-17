15 хвилин – і готово: готуємо курячі нагетси в хрусткій оболонці

17 березня 2023, 19:15
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Джерело:

Рrakty kulinarni

Що може бути краще за ніжну курочку з хрусткою скоринкою? Кілька простих кроків – і насолода до п'ятничного перегляду серіалів готова.

Домашні курячі нагетси без смаження сподобаються як дорослим, так і діткам. Ці курячі шматочки легко приготувати і вони чудово підійдуть як для вечері, так і для салатів чи закусок на вечірку.

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Рецепт курячих нагетсів у духовці

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Смачний перекус на всі випадки життя / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального 3% йогурту;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка паприки;
– пів чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

  • Філе наріжте на шматочки.
  • Приготуйте маринад, змішавши йогурт зі спеціями. Викладіть шматочки курки у маринад. Залиште на 15 – 20 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів. Кукурудзяні пластівці подрібніть, викладіть в миску.
  • Шматочки курки по одному діставайте з маринаду і посипте їх пластівцями.
  • Викладіть на деко, застелене папером для випічки.
  • Поставте в духовку і запікайте приблизно 25 – 30 хвилин.
  • В середині приготування варто включити циркуляцію гарячого повітря для більш хрусткого кляру. Іноді випікання займає трохи більше часу, справа в духовці та товщині панірування.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська