Чи можна їсти сирі печериці: простий рецепт, з яким зникнуть усі дискусії
16 травня 2024, 22:44Читать новость на русском
Джерело:gk-press.
Печериці – це інгредієнт, який врятує у будь-якій ситуації. Коли гості на порозі, то лише кілька простих маніпуляцій достатньо, аби не столі вже стояв апетитний салат.
Для того, щоб приготувати смачний не салат, не потрібно чаклувати на кухні. А особливо, якщо у вашому холодильнику є печериці – їх навіть не потрібно готувати!
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Рецепт салату із сирих печериць
Час: 10 хвилин + 30 хвилин, щоб настоявся
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 1 червона цибулина;
– жменька подрібненої петрушки;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– крапля яблучного оцту;
– трішки нерафінованої олії.
Приготування:
- Печериці чистимо від шкірки, миємо та нарізаємо шматочками.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та з'єднуємо з грибами.
- Викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, солимо, перчимо, додаємо оцет та олію.
- Все добре перемішуємо та залишаємо на 20 – 30 хвилин, аби настоялося.
Смачного!Зараз треба знати як ніколи: яку полуницю точно не варто купувати.