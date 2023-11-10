Ви не виженете нікого з-за столу: швидка вечеря з мітболами та спагетті за лічені хвилини

Швидка та смачна вечеря – це козир, який повинен бути у рукаві кожної господині. Особливо ці опції доречні для вихідних, коли точно ні в кого немає бажання стояти біля плити.

Спагетті – це завжди вдала опція для будь-якої трапези. Якщо додати до них мітболи та соус з помідорів черрі, то ви отримаєте неймовірно смачну страву, від якої не залишиться ані шматочка. Спробуйте – і самі у цьому переконаєтеся.

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Рецепт спагетті з мітболами та соусом черрі

Час: до 1 години (в залежності від мітболів)

Порцій: 4

Інгредієнти:

для мітболів:

– 500 грамів улюбленого фаршу;

– 80 грамів панірувальних сухарів;

– 2 столові ложки молока;

– 1 яйце;

– 100 грамів сиру фета;

для соусу:

– 2 зубчики часнику;

– 400 грамів помідорів черрі;

– 1 середній шалот;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– сіль і перець до смаку;

для страви:

– 400 грамів спагетті;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 50 грамів сиру фета.

Приготування:

Спочатку – мітболи. З'єднуємо усі інгредієнти, формуємо кульки. Запікаємо їх у духовці або обсмажуємо на пательні.

Тепер – соус. Часник, помідори та шалот нарізаємо на половинки і викладаємо на деко. Солимо, перчимо, збризкуємо олією та бальзамічним оцтом. Запікаємо 25 хвилин, після чого перекладаємо у блендер та збиваємо до однорідності.

Перекладаємо соус у невелику каструлю, викладаємо в нього мітболи та варимо на повільному вогні 10 хвилин.

За цей час варимо спагетті.

Викладаємо спагетті на тарілку та поливаємо соусом із мітболами. В кінці прикрашаємо страву сиром фета.

Смачного!