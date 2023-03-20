Легко, ситно та здорово: починаємо тиждень особливим сніданком

20 березня 2023, 08:20
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Джерело:

ВВС Food

Ранок понеділка – це час, який потребує особливого заряду позитиву. Допомогти у цьому зможе смачний сніданок, який готується за лічені хвилини.

Бібімбап — це корейська страва з рису, який вдосконалений маринованими огірками, соусом чилі та овочами. Ця яскравий та поживний сніданок, після якого вам точно захочеться підкорювати нові вершини.

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Рецепт корейської страви бібімпап

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 120 грамів коричневого рису басматі;
2 чайні ложки олії;
– 2 яйця;
– 1/4 маринованого огірка;
– 100 грамів соусу кімчі;
– 1 чайна ложка підсмаженого насіння кунжуту.


Приготування:

  • Рис варимо у киплячій воді 20 хвилин, після чого зливаємо воду.
  • Яйця смажимо на олії.
  • Розподіляємо рис між двома тарілками. Зверху викладаємо яйце.
  • Посипаємо страву кунжутом.
  • Також на тарілку додаємо соус та овочі, які є у холодильнику.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська