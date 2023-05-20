Те, що треба на вихідні: 15 хвилин – і спагетті з песто вже на вашому столі
20 травня 2023, 18:30Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Вихідні – це час, який потрібно витрачати на себе, а не проводити його на кухні. Втім, щось їсти таки потрібно, тому легкі рецепти смачних страв завжди стануть у пригоді.
Бюджетна страва, яка потішить смаком та не змусить довго стояти біля плити – хіба ж це не знахідка на вихідні? Кілька добре знайомих інгредієнтів, кілька хвилин, і справжня кулінарна насолода вже на вашому столі.
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Рецепт спагетті з песто
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Спагетті варимо за інструкцією на упаковці. Зливаємо, але трішки води залишаємо, і повертаємо спагетті у каструлю.
- Капусту, арахіс та часник змелюємо у блендері.
- Додаємо у блендер сир, олію та трішки води зі спагетті і ще раз збиваємо. Приправляємо сіллю та перцем.
- Змішуємо спагетті з соусом та помішуємо кілька хвилин на середньому вогні.
- Подаємо до столу, трішки посипавши сиром.