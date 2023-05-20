Те, що треба на вихідні: 15 хвилин – і спагетті з песто вже на вашому столі

20 травня 2023, 18:30
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Джерело:

ВВС Food

Вихідні – це час, який потрібно витрачати на себе, а не проводити його на кухні. Втім, щось їсти таки потрібно, тому легкі рецепти смачних страв завжди стануть у пригоді.

Бюджетна страва, яка потішить смаком та не змусить довго стояти біля плити – хіба ж це не знахідка на вихідні? Кілька добре знайомих інгредієнтів, кілька хвилин, і справжня кулінарна насолода вже на вашому столі.

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Рецепт спагетті з песто

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Спагетті варимо за інструкцією на упаковці. Зливаємо, але трішки води залишаємо, і повертаємо спагетті у каструлю.
  • Капусту, арахіс та часник змелюємо у блендері.
  • Додаємо у блендер сир, олію та трішки води зі спагетті і ще раз збиваємо. Приправляємо сіллю та перцем.
  • Змішуємо спагетті з соусом та помішуємо кілька хвилин на середньому вогні.
  • Подаємо до столу, трішки посипавши сиром.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська