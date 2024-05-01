Улюблена страва за лічені хвилини: готуємо швидкі суші разом з Ектором

Колишній суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво любить тішити підписників простими рецептами популярних страв. Цього разу він показав, як швидко т без зусиль можна приготувати суші.

Суші – це особливий вид задоволення, який ми звикли замовляти у спеціалізованих закладах. Ектор показав, що цю насолоду можна приготувати самотужки майже без зусиль, і головне – швидко.

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Рецепт швидких суші від Ектора

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів відвареного рису;

– 1 столова ложка рисового оцту;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1 огірок;

– 100 грамів лосося;

– 100 грамів крем-сиру;

– 1 чайна ложка чорного кунжуту;

– імбир та васабі для подачі.

Приготування:

Змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі. Тепер з'єднуємо рис, заправку і норі. Дрібно нарізаємо рибу та огірок. Формочку для льоду застеляємо харчовою плівкою. Формуємо суші. Перевертаємо формочку – і суші готові до подачі!

Смачного!