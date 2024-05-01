Улюблена страва за лічені хвилини: готуємо швидкі суші разом з Ектором
1 травня 2024, 06:12Читать новость на русском
Джерело:інстаграм hectorjimenezbravo
Колишній суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво любить тішити підписників простими рецептами популярних страв. Цього разу він показав, як швидко т без зусиль можна приготувати суші.
Суші – це особливий вид задоволення, який ми звикли замовляти у спеціалізованих закладах. Ектор показав, що цю насолоду можна приготувати самотужки майже без зусиль, і головне – швидко.
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Рецепт швидких суші від Ектора
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів відвареного рису;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1 огірок;
– 100 грамів лосося;
– 100 грамів крем-сиру;
– 1 чайна ложка чорного кунжуту;
– імбир та васабі для подачі.
Приготування:
- Змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі.
- Тепер з'єднуємо рис, заправку і норі.
- Дрібно нарізаємо рибу та огірок.
- Формочку для льоду застеляємо харчовою плівкою.
- Формуємо суші.
- Перевертаємо формочку – і суші готові до подачі!
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