Швидкий пляцок на Великдень: він буде готовий всього за 30 хвилин

11 квітня 2024, 10:04
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Джерело:

Przyslij Przepis

Великдень – період, коли потрібно і в хаті поприбирати, і спекти пасочку та приготувати ковбаску, і ще виконати багато іншої роботи. На десерт залишається обмаль часу, тож на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують чудовий результат.

Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати часу зовсім обмаль, а хочеться, аби святковий стіл був просто неймовірним.

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Рецепт шоколадного пляцка на пательні

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Дуже смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 25 грамів какао;
– 80 грамів цукру;
– 100 грамів вершків (18%);
– 60 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– шоколадний топінг на верх (можна також полити його шоколадом).

Приготування:

  1. Яйця з цукром збиваємо до піни.
  2. Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до яєць.
  3. Також додаємо вершки, какао, олію та гарно перемішуємо.
  4. Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Для уникнення пригорання можна застелити її пергаментним папером.
  5. Виливаємо тісто на пательню та щільно накриваємо її кришкою. Не повинно бути жодних дірок.
  6. Смажимо на найменшому вогні приблизно 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності можна перевернути тісто.
  7. Охолоджуємо, поливаємо топінгом або шоколадом і подаємо на стіл.
Якщо маєте більше часу: обов'язково приготуйте пляцок від Лілії Цвіт.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська