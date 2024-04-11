Швидкий пляцок на Великдень: він буде готовий всього за 30 хвилин
11 квітня 2024, 10:04Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Великдень – період, коли потрібно і в хаті поприбирати, і спекти пасочку та приготувати ковбаску, і ще виконати багато іншої роботи. На десерт залишається обмаль часу, тож на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують чудовий результат.
Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати часу зовсім обмаль, а хочеться, аби святковий стіл був просто неймовірним.
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Рецепт шоколадного пляцка на пательні
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Дуже смачно / Фото unsplashІнгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– 25 грамів какао;
– 80 грамів цукру;
– 100 грамів вершків (18%);
– 60 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– шоколадний топінг на верх (можна також полити його шоколадом).
Приготування:
- Яйця з цукром збиваємо до піни.
- Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до яєць.
- Також додаємо вершки, какао, олію та гарно перемішуємо.
- Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Для уникнення пригорання можна застелити її пергаментним папером.
- Виливаємо тісто на пательню та щільно накриваємо її кришкою. Не повинно бути жодних дірок.
- Смажимо на найменшому вогні приблизно 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності можна перевернути тісто.
- Охолоджуємо, поливаємо топінгом або шоколадом і подаємо на стіл.