Швидкий пляцок на Великдень: він буде готовий всього за 30 хвилин

10:04

Великдень – період, коли потрібно і в хаті поприбирати, і спекти пасочку та приготувати ковбаску, і ще виконати багато іншої роботи. На десерт залишається обмаль часу, тож на допомогу приходять швидкі рецепти, які дарують чудовий результат.