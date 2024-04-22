Перекус на всі випадки життя: легка страва з лаваша за 10 хвилин, яку повторить кожен
22 квітня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:інстаграм alionakarpiuk
Мати під рукою перекус – це завжди гарна ідея. А особливо, коли він дуже смачний та не потребує багато часу на приготування.
Трубочки з лаваша – це окремий вид кулінарної насолоди. Помідори, авокадо та цибуля є лише однією з опцій для начинки, тому ви сміливо можете експериментувати зі своїми улюбленими інгредієнтами.
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Рецепт трубочок з лаваша
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– лаваш;
– томатний соус з цибулею та базиліком;
– авокадо;
– помідор;
– цибуля;
– спеції.
Приготування:
- Лаваш змащуємо соусом. Акуратно закручуємо у трубочку та з'єднуємо зубочисткою.
- Викладаємо трубочки на пергамент та випікаємо 7 – 10 хвилин при 170 градусах.
- М'якоть авокадо розминаємо виделкою, помідори та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. З'єднуємо інгредієнти, солимо та перчимо.
- Начиняємо трубочки.
Смачного!Не всі про це здогадуються: навіщо досвідчені кулінари проколюють яйця перед варінням.