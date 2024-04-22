Перекус на всі випадки життя: легка страва з лаваша за 10 хвилин, яку повторить кожен

22 квітня 2024, 10:35
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Джерело:

інстаграм alionakarpiuk

Мати під рукою перекус – це завжди гарна ідея. А особливо, коли він дуже смачний та не потребує багато часу на приготування.

Трубочки з лаваша – це окремий вид кулінарної насолоди. Помідори, авокадо та цибуля є лише однією з опцій для начинки, тому ви сміливо можете експериментувати зі своїми улюбленими інгредієнтами.

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Рецепт трубочок з лаваша

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– лаваш;
– томатний соус з цибулею та базиліком;
– авокадо;
– помідор;
– цибуля;
– спеції.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготування: 

  1. Лаваш змащуємо соусом. Акуратно закручуємо у трубочку та з'єднуємо зубочисткою.
  2. Викладаємо трубочки на пергамент та випікаємо 7 – 10 хвилин при 170 градусах. 
  3. М'якоть авокадо розминаємо виделкою, помідори та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. З'єднуємо інгредієнти, солимо та перчимо.
  4. Начиняємо трубочки.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська