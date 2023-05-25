Смачний перекус – завжди гарна ідея, яка дасть заряд позитиву та енергії. Довго стояти біля плити не потрібно, адже існують просто дивовижні швидкі рецепти.

Цей рецепт перекусу настільки простий, що відтворити його на кухні зможе навіть дитина. Окрім того, він не змусить витрачати великі кошти, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику.

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Рецепт тостів з французьких грінок

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти: – 4 яйця;

– столова ложка олії;

– 4 скибочки чорного хліба;

– 60 грамів тертого сиру;

– 4 скибочки шинки;

– 4 листки салату;

– 1 помідор;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: