Якщо перекус – то такий: неймовірні тости з французьких грінок
25 травня 2023, 20:06Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Смачний перекус – завжди гарна ідея, яка дасть заряд позитиву та енергії. Довго стояти біля плити не потрібно, адже існують просто дивовижні швидкі рецепти.
Цей рецепт перекусу настільки простий, що відтворити його на кухні зможе навіть дитина. Окрім того, він не змусить витрачати великі кошти, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику.
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Рецепт тостів з французьких грінок
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Збийте яйця, посоліть та поперчіть.
- Розігрійте сковорідку, влийте трішки олії, а потім – половину яєчної суміші.
- Покладіть на сковорідку дві скибочки хліба, а потім швидко переверніть, щоб дві сторони були покриті яйцем.
- Готуйте по 2 хвилини з кожної сторони.
- Посипте хліб сиром, викладіть половину шинки. На інший шматочок покладіть салат та помідор. З'єднайте частини.
- Яєчну суміш можете вкласти в бутерброд або подати окремо.
- Повторіть всі кроки для приготування другої порції.