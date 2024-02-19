10 хвилин – і готова, не потрібно навіть м'яса: рецепт універсальної підливи до гарнірів

Будь-який гарнір смакуватиме краще із підливкою. Тим паче, що готувати її потрібно лічені хвилини.

Головна перевага цієї страви – легкість приготування, мінімум часу та дешеві продукти. Основу підливки складає томатний сік, тому вам потрібно буде добре орієнтуватися щодо консистенції. Замість соку можна взяти томатну пасту, попередньо розвівши її водою.

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Цим соусом ви можете додавати смаку улюбленим гарнірам: кашам, макаронам чи картоплі. Також у ньому можна потушити тефтельки, голубці та інші смаколики.

Рецепт підливки до гарнірів

Час: 1

Порцій: 15 – 20 хвилин

Інгредієнти:

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки борошна;

– томатний сік 750 мілілітрів;

– приправи, цукор та зелень до смаку.

Приготування:

Миємо, чистимо нарізаємо овочі, моркву грубо натираємо. На пательні розігріваємо олію та смажимо цибулю. Вона повинна стати прозорою. Потім додаємо моркву, вона має стати золотиста та м'яка. Посипаємо засмажку борошном, постійно помішуємо та готуємо ще 2 хвилини. Додаємо томатний сік. Накриваємо кришкою та готуємо відповідно до того, якої консистенції повинен бути соус на ваш погляд.

Смачного!