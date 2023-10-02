Як спекти пиріг з чотирьох яблук та за 10 хвилин: простий рецепт випічки до чаю
2 жовтня 2023, 06:58Читать новость на русском
Джерело:odnaminyta
Яблучний пиріг – одна з неодмінних ознак осені. Те, що його потрібно готувати довго та важко – це лише міф, якщо під рукою правильний рецепт.
Цей рецепт стане справжньою знахідкою на випадок, коли вкрай потрібне щось солоденьке до чаю, але багато часу на приготування немає. Мінімум зусиль та інгредієнтів для неймовірного результату – це саме те, про що мріє кожна господиня.
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Рецепт яблучного пирога на сковорідці
Час: 1 година
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 4 яблука;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Яблука миємо, чистимо, видаляємо серцевину та нарізаємо невеликими шматочками.
- Карамелізуємо яблука. Для цього беремо сковорідку, додаємо на неї вершкове масло. Коли воно розтопиться, додаємо 50 грамів цукру та лимонний сік. Перемішуємо та додаємо яблука. Смажимо 3 – 4 хвилини на помірному вогні.
- Збиваємо яйця та цукор. Просіюємо борошно з розпушувачем. Поступово додаємо сухі інгредієнти до рідини та перемішуємо до однорідності.
- Додаємо до тіста яблука і ще раз добре перемішуємо.
- Чисту сковорідку змащуємо маслом, застеляємо пергаментом та виливаємо тісто. Накриваємо кришкою, ставимо на найменший вогонь та випікаємо 30 – 35 хвилин. У жодному разі не піднімаємо кришку в перші 20 хвилин, інакше пиріг впаде.