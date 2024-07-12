Їх точно сплутають з грибами: рецепт особливих баклажанів у сметані

12 липня 2024, 23:57
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Джерело:

Смачненьке

Баклажани – один з улюблених овочів, тож немає нічого дивного, що рецептів з ними існує просто безліч. Однак деякі дають такий неочікуваний результат, що спершу не віриш, що таке можливо.

Ці баклажани смакують як холодними, так і гарячими, що особливо актуально в умовах відключень світла. Цікаво, що після приготування вони будуть нагадувати гриби!

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Рецепт баклажанів у сметані 

Час: 1 година

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 1 баклажан;
– 1 цибулина;
– 150 мілілітрів сметани;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– зелень;
– сіль, перець та грибна приправа – до смаку. 

Приготування: 

  1. Цибулю чистимо та подрібнюємо. 
  2. Баклажан миємо, за бажання знімаємо шкірку. Нарізаємо кубиками або соломкою.
  3. У невелику миску наливаємо воду, злегка її солимо і кладемо в неї шматочки баклажана. Залишаємо на 30 хвилин. 
  4. Смажимо цибулю до золотистого кольору. 
  5. Віджимаємо рідину з баклажана та смажимо разом з цибулею. 
  6. Додаємо сметану, часник та решту інгредієнтів. Тушкуємо 5 – 7 хвилин.
  7. Посипаємо страву зеленню та подаємо до столу. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська