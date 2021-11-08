Як смачно приготувати гарбуз: рецепт з медом та розмарином в духовці

21:20

Осінь – сезон гарбузів. Хоч не всі його люблять готувати, а ще більше їсти, він надзвичайно поживний та дієтичний продукт. Ми підготували для вас рецепт карамелізованого гарбуза, за яким готує українська блогерка Яна Станішевська. Вам сподобається результат!