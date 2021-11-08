Як смачно приготувати гарбуз: рецепт з медом та розмарином в духовці
8 листопада 2021 , 21:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Осінь – сезон гарбузів. Хоч не всі його люблять готувати, а ще більше їсти, він надзвичайно поживний та дієтичний продукт. Ми підготували для вас рецепт карамелізованого гарбуза, за яким готує українська блогерка Яна Станішевська. Вам сподобається результат!
Карамелізований гарбуз чудово підійде до м'яса чи страви з птиці. Також приготований гарбуз за цим рецептом може замінити повноцінний гарнір до будь-якої страви.
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Рецепт карамелізованого гарбуза
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Карамелізований гарбуз / Фото Яни Станішевської
– 1 гарбуз;
– 2 ст. л. меду;
– 2 ст. л. оливкової олії;
– 2 ст. л. пекану;
– 1 ст. л. улюблених спецій (розмарин і тим'ян);
– 1 ст. л. діжонської гірчиці;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Розріжте гарбуз навпіл та вийміть насіння.Зріжте з нього шкірку.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте гарбуз протягом 20 хвилин.
- Дістаньте гарбуз з духовки та залишіть на 5 хвилин. Гострим ножем зробіть на гарбузі поперечні надрізи. Важливо не розрізати його повністю.
- Для приготування маринаду змішайте олію, гірчицю, мед, спеції, сіль та чорний мелений перець. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.
- Отриманим маринадом змастіть гарбуз.
- Викладіть його на деко та влийте туди ¼ води (від загального об'єму дека).
- Знову випікайте гарбуз в духовці при температурі 200 градусів, але тепер тільки 15 хвилин. Повторіть процес змащування гарбуза маринадом ще раз, влийте води. Посипте гарбуз подрібненим пеканом. Відправте його випікатися в духовку на 15 хвилин.
- Карамелізований гарбуз готовий. Смачного!