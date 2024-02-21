Ваша сім'я буде у захваті: готуємо звичну гречку по-купецьки з фаршем

Для більшості з нас гречка здається простою та невибагливою стравою. Однак якщо трішки почаклувати, то навіть її можна перетворити на витвір кулінарного мистецтва.

Гречка по-купецьки – це давній рецепт, який точно додасть нових ноток до вашого звичного раціону. Раніше її навіть інколи подавали у ресторанах.

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Цей рецепт гречки дещо перегукується з марокканським рецептом кускусу, коли до крупи додають м'ясо, овочі та соус. Не бійтеся експериментувати – нові інгредієнти цій страві точно не зашкодять.

Рецепт гречки по-купецьки

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів гречки;

– 250 – 300 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 зубчики часнику;

– 1 невелика морквина;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Цибулю чистимо та нарізаємо. Додаємо також фарш та натерту моркву. Смажимо разом до золотистого кольору. Додаємо на пательню томатну пасту і ретельно перемішуємо. Додаємо на пательню гречку та заливаємо водою, щоб крупа була злегка покрита. Солимо та тушкуємо на повільному вогні під кришкою. Готову страву приправляємо улюбленими спеціями та продавленим часником. Доповнити цю страву можна хіба що салатом, адже гарнір та м'ясо у вас вже поєднані.

Смачного!